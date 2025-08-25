Hartelijke lunch in de Buurtkamer De Kwakel

De Kwakel – Na een periode van afwezigheid, mede door de verbouwing van het dorpshuis en andere activiteiten, was het afgelopen vrijdag eindelijk weer tijd voor een gezamenlijke lunch in de Buurtkamer van De Kwakel. Een moment van samenzijn dat door velen werd gemist en nu met enthousiasme werd hervat.

De ochtend begon zoals gebruikelijk met koffie en spelletjes. Terwijl in de grote zaal de tafels feestelijk werden gedekt, verschenen er al drankjes op tafel bij het kaarten; een voorbode van wat komen ging. Dit keer was gekozen voor een nieuwe opzet: geen lange tafel in U-vorm, maar kleinere tafels voor vier à vijf personen. Het doel? Nieuwe gesprekken en frisse ontmoetingen. En dat is gelukt: er werd volop gelachen en geanimeerd gepraat tijdens de lunch. De gasten genoten zichtbaar van het smakelijke menu: een goedgevulde soep, saté met salade en brood, en als afsluiter een verrukkelijk toetje. De sfeer was warm, het eten voortreffelijk, en de onderlinge verbinding voelbaar. De organisatie kijkt met tevredenheid terug op een geslaagde bijeenkomst en belooft dat de volgende lunch niet lang op zich zal laten wachten.

Nieuwsgierig geworden? Elke vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom in het Dorpshuis van De Kwakel voor een kop koffie, een spelletje en vooral: goed gezelschap.

Er werd volop gelachen en geanimeerd gepraat tijdens de lunch. Foto: aangeleverd.