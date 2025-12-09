Harry van de Rotten Pluim 2025 toegekend aan Groengroep

De Kwakel – Harry van de Rotten was meer dan 40 jaar bestuurder, waarvan 36 jaar penningmeester van het hoofdbestuur van KDO. Te zijner ere is in 2024 de Harry van de Rotten Pluim in het leven geroepen, die jaarlijkse wordt uitgereikt aan een vrijwilliger die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Kwakelse club.

‘Hechte groep vrijwilligers’

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 december werd de Harry van de Rotten Pluim 2025 toegekend aan de volledige Groengroep. Zoals voorzitter Andy Verstelle voorlas uit het juryrapport: “Dit jaar gaat de Harry van de Rotten Pluim niet naar één individu, maar naar een hechte groep vrijwilligers. Al jarenlang staan zij elke maandagochtend klaar om het hele complex weer spic en span te maken. Weer of geen weer. Zin of geen zin. De onderlinge saamhorigheid, gezelligheid, maar vooral ook de inzet in deze groep voor alle leden van KDO is een voorbeeld voor iedereen. De jury was dan ook unaniem van mening dat de Pluim dit jaar moest worden toegekend aan de voltallige Groengroep”.

Jury

Tijdens de algemene ledenvergadering werd de Pluim uitgereikt aan de aanwezige leden Paul Habets en René de Jong. Natuurlijk werd de voltallige Groengroep, inclusief enkele oud-leden, afgelopen maandag tijdens de koffie verrast met een feestelijke taart. Die werd symbolisch uitgereikt aan Groengroep-coördinator Aad van Kessel.

De jury bestaat uit de leden van het hoofdbestuur, Harry van de Rotten en degene aan wie de Pluim het jaar daarvoor is uitgereikt. Harry nam in 2024 de eerste de Harry van de Rotten Pluim in ontvangst.

De Harry van de Rotten Pluim 2025 werd toegekend aan de volledige Groengroep. Foto: aangeleverd.