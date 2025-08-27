Hang de Kwakelse vlag uit tijdens de kermisdagen

De Kwakel – De Kwakelse kermis, een feest met diepe wortels in de lokale traditie, is sinds 1 augustus 2022 officieel erkend als onderdeel van het Nederlandse immateriële erfgoed. De kermis vindt dit jaar plaats van vrijdag 29 augustus tot en met dinsdag 2 september. Een uitgelezen moment om De Kwakel in blauw te hullen en samen een mooie, gezellige kermis te beleven.

Elk jaar eind augustus verandert De Kwakel in een bruisend dorpsfeest vol nostalgie, ontmoeting en gezelligheid. Stichting De Kwakel Toen & Nu zet zich actief in om deze traditie levend te houden; niet alleen met festiviteiten, maar ook met symbolen van verbondenheid, zoals de Kwakelse vlag.

Om het historisch besef te versterken en het dorp feestelijk te kleuren, roept de stichting inwoners op om tijdens de kermisdagen de Kwakelse vlag uit te hangen. Sinds juni prijkt bovendien het kunstwerk Het Kermisboek op de kruising Ringdijk/Stelling, als blijvende herinnering aan het rijke kermisverleden van het dorp.

Er zijn verschillende formaten beschikbaar: kleine vlag (45 x 30 cm) geschikt voor boot, caravan, fiets of auto, 10 euro; middelgrote vlag (150 x 100 cm) voor een standaard vlaggenstok 22,50 euro; grote vlag (225 x 150 cm) voor een grote vlaggenmast 35 euro, banier (300 x 100 cm) voor een mast met zijstokhouder 65 euro.

Vlaggen en banieren zijn te bestellen via e-mail: dp@de-kwakel.com. Wie geen computer heeft, kan bellen met Dirk Plasmeijer, 06-54695548.

Hang de Kwakelse vlag uit. Foto: aangeleverd.