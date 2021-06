Handbal: Geen winst voor Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer – Het is de handballers van Greenpark Aalsmeer helaas niet gelukt om ook de tweede finale-wedstrijd om de landstitel te winnen. Met slechts drie punten verschil (22-25) pakte Kembit Lions vanavond, zaterdag 12 juni, in De Bloemhof in Aalsmeer de winst.

The Best-of-Three gaat dus volledig gespeeld worden. Volgende week zaterdag 19 juni de ontknoping: Prolongeert Greenpark Aalsmeer de titel of mogen de Limburgers de schaal omhoog houden? De derde en bepalende wedstrijd wordt gespeeld in Sittard vanaf 16.30 uur en is uiteraard te volgen via www.handbalnl.tv.

Wie in Aalsmeer voor het tweede duel had ingeschakeld op de handbal-website zag en hoorde een bekende aan de tafel van de verslaggevers. Voorzitter Mike van der Laarse van Greenpark Aalsmeer mocht voor commentaar aanschuiven bij dé handbalpresentatoren Richard van der Made en Stijn Steenhuis. Voorzitter Van der Laarse vond het gaaf en leuk om te doen, zo liet hij weten. Over het verlies was hij uiteraard minder te spreken, de schaal en medailles lagen al klaar in De Bloemhof, maar: “De mannen hebben prima gespeeld”, aldus Van der Laarse. “De teams waren aan elkaar gewaagd.” En optimistisch: “Volgende week weer nieuwe kansen.”

De wedstrijd ging inderdaad gelijk op, over en weer werd er gescoord. De rust gingen de teams in met 10-12. Kembit Lions dus twee puntjes meer. Ook de tweede helft bleven de teams qua scores bij elkaar in de buurt. Met nog 10 minuten te spelen: 20-21. Met nog 7 minuten te spelen had Kembit Lions een groter verschil gecreëerd: 21-24. Het lukte Aalsmeer niet meer om dit tij te keren. Eindstand: 22-25. Kembit Lions juichend terug naar Limburg. Aalsmeer teleurgesteld, maar nog altijd strijdbaar en vastberaden om de landstitel binnen te halen. Zoals een handbalfan op Facebook laat weten: ‘I will win. Not immediately, but definitely’. Wie weet… Volgende week de eindstrijd!