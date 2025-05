Grote jaarmarkt in Mijdrecht op 30 en 31 mei

Mijdrecht – Het centrum van Mijdrecht verandert vrijdag 30 mei en zaterdag 31 mei verandert het centrum van Mijdrecht in één groot feestterrein. Dan is er weer de gezellige jaarmarkt met meer dan 100 kramen vol leuke spullen, lekkere hapjes en verrassende koopjes. De markt is vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur geopend en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Of je nu komt om te shoppen, lekker te eten of gewoon gezellig te kijken, er is voor iedereen wat te doen.

Naast de markt is natuurlijk ook het winkelcentrum de moeite waard. Mijdrecht heeft meer dan 100 ondernemers: van bekende landelijke winkels tot leuke boetiekjes en modewinkels voor jong en oud. Ook zijn er volop cafés en restaurants voor een kop koffie, een lekkere lunch of een gezellig diner.

Centrum volop in beweging

Het centrum is volop in beweging. Zo heeft winkelcentrum de Lindeboom kledingreparatie en stomerij Patriciaat verwelkomd en hebben bazaar Andalouse en café-bistro Vabels hun deuren geopend. De Vers Specialist heeft een prachtige make-over ondergaan en bakker Vooges is samen met Westerbos & Mens. Op de plek van Vooges zit nu telecomwinkel Optie 1.

In het centrum parkeer je twee uur gratis met een parkeerschijf. Op het grote parkeerterrein aan de Rondweg parkeer je zelfs zo lang je wilt, helemaal gratis. Of kom op de fiets.

Meer weten? Kijk op www.mijdrechtdorp.nl voor alle informatie over de winkels en het programma.

Grote jaarmarkt in Mijdrecht. Foto: RTV Ronde Venen.