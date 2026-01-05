Uithoorn – Na een succesvolle eerste editie krijgt het Groot Uithoorns Dictee een vervolg. Vrijdag 23 januari wordt het dictee voor de tweede keer georganiseerd. Net als vorig jaar schrijft Ben Voorend de tekst met taalkundige instinkers en verrassingen en wordt het voorgelezen door Anton Furnée. De presentatie is in handen van Robert Timmers.

Dit keer vindt de avond plaats in De Kwakel. Iedereen die in de gemeente Uithoorn woont of werkt, van taal én van gezelligheid houdt, is van harte welkom om aan te sluiten. Meedoen kan individueel of als team bestaande uit drie personen. Uiteraard zijn er mooie prijsjes voor de beste deelnemers.

Terwijl het dictee wordt nagekeken, zal er een quiz worden gehouden. De avond staat niet alleen in het teken van spelling, maar ook van ontmoeting.

Inschrijven kan via www.bspu.nl. De avond in dorpshuis De Quakel begint om 19.30 uur, de zaal is open om 19.15 uur.

Groot Uithoorns Dictee in De Quakel. Foto: aangeleverd.