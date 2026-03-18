Groep 8 Feest verovert nu ook Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn/De Kwakel – Het is zover: na maar liefst 24 succesvolle edities in Aalsmeer en Kudelstaart krijgen nu ook Uithoorn en De Kwakel een eigen Groep 8 Feest. Een primeur waar veel leerlingen reikhalzend naar uitkijken.

Op zaterdag 11 april verandert Club N201 in een tropisch paradijs vol kleur, muziek en zomerse energie, speciaal voor alle achtstegroepers die zich voorbereiden op de overstap naar de middelbare school. Het concept is al jaren een groot succes in de buurdorpen, waar het Groep 8 Feest is uitgegroeid tot een avond vol plezier en onvergetelijke momenten. Ook in Uithoorn en De Kwakel wordt dat beproefde recept voortgezet. De organisatie tovert de club om tot een zomerse feestlocatie waar tropische outfits en vrolijke kleuren het decor bepalen. Lokale dj’s zorgen voor de vertrouwde mix van stevige beats, confetti en hits die de dansvloer laten vollopen, precies zoals het feest in Aalsmeer al jaren bekendstaat. De jongerenwerkers van gro-up Uithoorn helpen bij de organisatie en zijn op de avond zelf aanwezig.

Nieuw voor Uithoorn en De Kwakel

Hoewel het feest nieuw is voor Uithoorn en De Kwakel, volgt het de succesvolle opzet die in Aalsmeer al jaren werkt. De deuren van Club N201 openen om half acht, waarna de zaal tot half negen volstroomt met ruim 300 enthousiaste leerlingen. Daarna gaan de deuren op slot, zodat iedereen samen veilig een heerlijke avond kan beleven. Om 22.00 uur eindigt het feest en kunnen ouders hun kinderen weer ophalen bij de ingang, een vertrouwd ophaalmoment dat in eerdere edities altijd soepel verliep. Kaartjes worden vooraf uitgedeeld door de leerkrachten van groep 8. Bij binnenkomst betalen kinderen zeven euro contant. Dat bedrag geeft toegang tot de garderobe, een drankje en iets lekkers. Extra consumpties zijn verkrijgbaar voor een vaste, lage prijs (pin of contant). De ervaringen in Aalsmeer laten keer op keer zien hoe overzichtelijk en prettig dit systeem werkt, zowel voor leerlingen als voor ouders.

Veiligheidsbeleid

Op de achterkant van elk kaartje staat, zoals altijd, een invulstrookje. Ouders noteren daarop een noodnummer en hoe hun kind na afloop naar huis gaat. Al jaren vormt dit een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid van het Groep 8 Feest, dat bekend staat om zijn goede organisatie en heldere afspraken. De organisatie vraagt ouders daarnaast rekening te houden met de beperkte parkeergelegenheid rondom Club N201. Wie alvast een indruk wil krijgen van hoe magisch zo’n avond eruitziet, vindt op www.groep8feest.nl foto’s van eerdere edities, after-movies, updates en praktische informatie voor ouders. De beelden laten zien hoe een Groep 8 Feest eruitziet wanneer alles samenkomt: de muziek, de energie, de vrolijke gezichten en het gevoel van een onvergetelijke afsluiting van de basisschooltijd. Met de Tropical Edition wordt de eerste Uithoornse en De Kwakelse editie meteen één om te onthouden. Een feest dat de traditie van Aalsmeer voortzet, maar tegelijk een nieuw hoofdstuk markeert voor de scholen in de eigen regio. Een ding is zeker: op 11 april beleven de bijna‑brugklassers uit Uithoorn en De Kwakel een avond die ze nog lang zullen koesteren.

Op de foto (boven): Groep 8 Feest verovert nu ook Uithoorn en De Kwakel. Foto: Laurens Niezen Video & Fotografie.

De muziek, de energie, de vrolijke gezichten en het gevoel van een onvergetelijke afsluiting van de basisschooltijd. Foto: Laurens Niezen Video & Fotografie.