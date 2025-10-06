Groenruilbeurs in De Hoef: waar planten wortelschieten

De Hoef – In een tijd waarin de herfst zijn intrede doet en tuinen zich langzaam terugtrekken in rust, bloeit in De Hoef juist iets op: de najaarsgroenruilbeurs. Zaterdag 18 oktober, van 10.30 tot 12.00 uur, opent Jaap Gelderloos zijn tuin aan de Hoef, Westzijde 50, voor een evenement dat meer is dan alleen het uitwisselen van planten. Het is een ode aan de groene vingers, de buurtverbondenheid en de circulaire gedachte.

De groenruilbeurs is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat zich inmiddels heeft genesteld in het DNA van De Hoef. Hier geen commerciële kraampjes of opgepoetste marketingpraat, maar potjes met stekjes, koffiefilterzakjes vol zaden en doosjes van fotorolletjes die een tweede leven krijgen als botanische schatkist. Alles voorzien van handgeschreven etiketten, want hier geldt: wie geeft, geeft met zorg.

De timing is niet toevallig. Oktober is dé maand om te groot geworden planten te scheuren en jonge delen een nieuwe plek te gunnen. De natuur werkt mee: de grond is nog warm, de lucht vochtig, en de planten krijgen de kans om zich te settelen voordat de winter hen tot rust maant. In het voorjaar barsten ze dan los in een explosie van groei, een belofte die wortel schiet in de herfst. Zelfs wie niets te ruilen heeft, kan struinen tussen de stekken, zaden, boeken en gereedschap.

De locatie is even charmant als praktisch: parkeren kan achter nummer 50, en de tuin van Gelderloos biedt voldoende ruimte om te snuffelen, te praten en te delen. Want dat is wat hier gebeurt: delen. Van groen, van kennis, van verhalen. De beurs is een microkosmos van wat een gemeenschap kan zijn; geworteld in de aarde, maar gericht op groei.

Groenruilbeurs in De Hoef. Foto: aangeleverd.