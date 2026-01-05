Groene duizendpoot Wim Bax in het zonnetje gezet

Uithoorn – Wie in Uithoorn en omstreken iets met natuur doet, komt hem vroeg of laat tegen: Wim Bax. Of hij nu met een zaag in een knotwilg hangt, excursies leidt voor het IVN of nieuwe natuurgidsen opleidt; Bax is een onvermoeibare kracht voor het lokale groen. Voor de lokale, groene en duurzame partij DUS! Is dit reden genoeg om deze bescheiden natuurliefhebber samen met zijn ‘medeknotters’ flink in het zonnetje te zetten en hem te verrassen met een welverdiende attentie.

Wanneer Wim Bax de vraag krijgt waarom hij volgens hem de meest geschikte persoon is voor deze erkenning in de vorm van een gevulde DUS!-tas, reageert hij typisch nuchter en bescheiden. “Daar ben ik heel verbaasd over”, lacht hij. “Ik doe gewoon allerlei groene dingen.” Toch is zijn inzet allesbehalve ‘gewoon’. Als voormalig biologiedocent en afdelingsleider aan het Alkwin Kollege weet hij zijn kennis al decennia over te dragen, maar sinds zijn pensioen is hij misschien wel drukker dan ooit.

De sportschool in de buitenlucht

Wim Bax is vooral bekend als drijvende kracht achter de Knotgroep Uithoorn. Eens in de veertien dagen trekt hij er op zaterdagochtend met zo’n twintig vrijwilligers op uit om het karakteristieke Hollandse landschap te onderhouden. “Het is aan de ene kant gewoon fysiek bezig zijn, een soort plaatsvervangende sportschool”, vertelt Bax enthousiast. “Maar gewoon lekker buiten in de natuur zijn, ook al is het regenachtig, dat is toch een uitdaging.”

Van groot belang

Het werk van de Knotgroep is van groot belang. Volgens Bax is de knotwilg niet alleen cultureel erfgoed dat bij het oude boerenerf hoort, maar ook ecologisch onmisbaar. “Er zitten heel veel soorten planten en dieren die afhankelijk zijn van juist die knotwilgen. Als bioloog vind ik dat een heel belangrijk aspect”, legt hij uit. De groep werkt op prachtige locaties zoals Fort aan de Drecht, het Zijdelmeer en Botshol, waarbij ze bewust geen zware machines gebruiken, maar handgereedschap. Dat is veiliger, stiller en zorgt voor meer verbondenheid met de natuur.”

90 jaar en in de bomen

De sfeer in de groep is minstens zo belangrijk als het werk zelf. De ochtenden beginnen om negen uur en worden steevast afgesloten met soep. “Het sociale is heel belangrijk”, benadrukt Bax. “Je hebt een groep waar je elke veertien dagen mee samen bent.” De groep bestaat voor een belangrijk deel uit gepensioneerden, maar Bax hoopt ook jongere mensen te inspireren. “Mijn zorg is: hoe verjong je de groep? Iedereen wordt ouder. Er zijn mensen van negentig die nog rustig in een knotwilg klimmen, dat is geweldig, maar die moet je wel goed in de gaten houden”, knipoogt hij.

Leren vanuit verwondering

Naast het zware werk bij de Knotgroep is Bax actief voor IVN De Ronde Venen & Uithoorn. Hij geeft excursies, schrijft columns voor de Nieuwe Meerbode en is redacteur van het afdelingsblad RondUit en medeorganisator van de natuurgidsenopleiding. Zijn drijfveer is helder: “Ik heb altijd gestimuleerd dat leerlingen vanuit verwondering konden leren. Ga naar buiten, wat vind je allemaal in de natuur?”

Dat de natuur ook onvoorspelbaar kan zijn, ondervond hij aan den lijve tijdens een werksessie op het ‘Brameneiland’ bij het Zijdelmeer. Tijdens het hooien werd een wespennest geraakt. “Die wespen waren ontzettend agressief”, herinnert Bax zich levendig. In de hectiek verloor hij zijn gehoorapparaat. “Dat was zoeken naar een speld in een hooiberg, maar gelukkig vond iemand hem terug. Zulke dingen vergeet je niet snel.”

Kritische groene blik

Hoewel Bax positief is ingesteld, heeft hij als kenner ook zorgen over het lokale groenbeleid. Hij ziet, dat het onderhoud vaak wordt uitbesteed aan de goedkoopste partij, wat ten koste gaat van de biodiversiteit. “Eén of twee keer per jaar komt iemand met zo’n grote maaimachine en dan wordt alles, inclusief kardinaalsmuts en vlinderstruiken, plat gemaaid omdat het ‘netjes’ moet zijn”, stelt hij kritisch.

Bax pleit, net als DUS!, voor meer deskundigheid bij de gemeente. “Er moet gewoon een deskundige bij zitten. Het idee is nu om een eigen groendienst te starten, dat staat voor de volgende periode op de rol. Dat zou kunnen helpen als je mensen hebt die meer betrokken zijn bij wat er in de gemeente gebeurt.”

Een leven lang leren

Stilzitten is er voor Wim Bax niet bij. Naast zijn natuurwerk is hij actief in de cultuursector bij stichting SCAU en volgt hij cursussen over architectuur. Ook wandelt hij graag lange afstanden en heeft hij zelfs de Elfstedentocht gelopen.

Met de overhandiging van de goed gevulde tas spreekt DUS! haar waardering uit voor deze lokale held, die laat zien dat vrijwilligerswerk het cement van de samenleving en de natuur is. Voor wie geïnspireerd is geraakt door het verhaal van Wim, heeft hij een simpele boodschap: ‘Doe mee, zoek en kom in beweging.’ Want zoals Wim Bax bewijst: je bent nooit te oud om te leren van de natuur.

Groene duizendpoot Wim Bax (links) in het zonnetje gezet. ‘De natuur verwondert mij nog elke dag’. Foto: aangeleverd.