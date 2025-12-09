Green the world

Laat duister converteren
tot zonsopgang, als hoop
tegen gebouwen rijst.
Maakt dat men niet wegkijkt.
Bewustwording
doemt op, roept op
te stoppen
bij oranje,
voor zich feminien bloed-
rood openbaart.
Waarschuwingssignaal
glinstert, kreet van dageraad.
Kijk niet weg doch doorbreek
stigma en bied
slachtoffers de stem
die nu kapotgeslagen
leed bespreekbaar maakt.
Behoed oranje voor
roodverschuiving
behoed bloed
voor versnippering.
Laat de zachte huidtinten
niet hard paars worden,
geen hematoom maar hoop
voor de vrouw,
de mens.
Laat dit waarschuwingslicht
op groen springen,
allen zich verlichten,
opdat slachtoffers verder
letselloos kunnen voortbewegen.
Mm zo gaandeweg hun geweld-
loze toekomst te betreden
dat is het recht
van de mens.
Amanda ten Cate
dorpsdichteres Uithoorn