Green the world

Laat duister converteren

tot zonsopgang, als hoop

tegen gebouwen rijst.

Maakt dat men niet wegkijkt.

Bewustwording

doemt op, roept op

te stoppen

bij oranje,

voor zich feminien bloed-

rood openbaart.

Waarschuwingssignaal

glinstert, kreet van dageraad.

Kijk niet weg doch doorbreek

stigma en bied

slachtoffers de stem

die nu kapotgeslagen

leed bespreekbaar maakt.

Behoed oranje voor

roodverschuiving

behoed bloed

voor versnippering.

Laat de zachte huidtinten

niet hard paars worden,

geen hematoom maar hoop

voor de vrouw,

de mens.

Laat dit waarschuwingslicht

op groen springen,

allen zich verlichten,

opdat slachtoffers verder

letselloos kunnen voortbewegen.

Mm zo gaandeweg hun geweld-

loze toekomst te betreden

dat is het recht

van de mens.

Amanda ten Cate

dorpsdichteres Uithoorn