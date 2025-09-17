Gratis theatervoorstelling voor mantelzorgers over leven met dementie

De Ronde Venen – Dementiezorg De Ronde Venen van Samens organiseert woensdagavond 24 september de theatervoorstelling ‘Oploskoffie’ van theatermaker Pythia Winia. De voorstelling vindt plaats in De Boei in Vinkeveen en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De avond duurt tot ongeveer 21.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje. De toegang is gratis.

In ‘Oploskoffie’ schetst Pythia Winia een aangrijpend en herkenbaar beeld van drie vrouwen: oma, dochter en kleindochter. Oma staat centraal. Zij leeft met dementie en ieder familielid gaat daar op een eigen manier mee om. De voorstelling laat zien hoe ingrijpend dementie is voor de persoon zelf, maar ook voor de mensen om haar heen en brengt daarnaast de nodige humor. De theatervoorstelling is bedoeld voor mantelzorgers, mensen met geheugenproblemen, professionals en andere geïnteresseerden.

Aanmelden voor deze avond via mantelzorg@stichtingsamens.nl of 0297 – 230 280. Vermeld naam en met hoeveel personen je komt. Kijk ook eens op www.mantelzorgderondevenen.nl over het werk als mantelzorger.

Op de foto: In ‘Oploskoffie’ schetst Pythia Winia een aangrijpend en herkenbaar beeld van drie vrouwen: oma, dochter en kleindochter. Foto: aangeleverd.