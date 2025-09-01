Gratis tandartsbehandeling voor minima Uithoorn

Uithoorn – De eerste editie van de Landelijke Tandartsdag plaats vindt zaterdag 27 september plaats. Op deze dag openen tandartspraktijken in heel Nederland vrijwillig hun deuren om mensen met acute gebitsproblemen te helpen die door geldzorgen geen toegang hebben tot tandzorg. Ook in Uithoorn kunnen inwoners terecht voor een kosteloze behandeling.

Mondzorg is geen luxe

De Landelijke Tandartsdag laat de kiespijn van Nederland zien; duizenden Nederlanders kunnen geen hulp van de tandarts betalen bij acute gebitsklachten. Terwijl een gezond gebit essentieel is om mee te kunnen doen in de samenleving. Mensen die kampen met pijn, ontstekingen of loszittende tanden, ervaren niet alleen fysieke klachten, maar vaak ook schaamte en sociaal isolement. Voor veel mensen met een minimuminkomen is de tandarts echter onbereikbaar geworden. De Landelijke Tandartsdag wil daar iets aan veranderen: één dag, kosteloos, met grote impact.

Aanmelden

De dag is speciaal bedoeld voor mensen die acute gebitsklachten hebben, maar onvoldoende financiële middelen om zelf een behandeling te betalen. Tijdens de Landelijke Tandartsdag krijgen deelnemers een gratis behandeling, zoals het vullen van gaatjes, trekken van tanden of verwijderen van tandsteen. Ze krijgen advies over mondzorg en waar nodig een doorverwijzing. Dit alles met een respectvolle en warm ontvangst, zonder oordeel. Aanmelden verloopt via een eenvoudig formulier: www.landelijketandartsdag.nl/hulpvrager.

Na aanmelding wordt telefonisch contact opgenomen om de situatie te bespreken en een afspraak in te plannen. Deelnemers ontvangen vervolgens bericht met tijd en locatie van hun behandeling. Het aantal behandelplekken is beperkt, dus er geldt: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

“De Landelijke Tandartsdag laat zien dat er een groot probleem is in Nederland, niemand zou moeten rondlopen met pijn in het gebit, omdat er niet genoeg geld is”, zegt Koen Persoon, regioleider van Stichting ANDERS Amstelland. “Dankzij de inzet van betrokken tandartspraktijken in Uithoorn kunnen we deze mensen nu eenmalig helpen. Voor hen betekent dit letterlijk het teruggeven van hun glimlach”.

Tandartsen geven een gratis behandeling. Foto: Helder Fotografie.