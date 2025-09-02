Gouden bruidsparen in het zonnetje gezet

Uithoorn – Gemeente Uithoorn heeft vorige week een feestelijke bijeenkomst georganiseerd voor echtparen die in 1975 zijn getrouwd. Voor deze ochtend werden de paren uitgenodigd die in de maanden mei, juni en juli in het huwelijksbootje traden in dat jaar.

In totaal kwamen dertien gouden bruidsparen naar het Spoorhuis, waar zij werden ontvangen door burgemeester Pieter Heiliegers. De ochtend begon gezellig met koffie en iets lekkers. De burgemeester heette de paren van harte welkom en sprak zijn bewondering uit voor hun 50 jaar samenzijn.

Terugblik op huwelijksjaar 1975

In zijn toespraak nam de burgemeester de aanwezigen mee terug naar het jaar 1975, het jaar waarin zij elkaar het jawoord gaven. Hij vertelde over gebeurtenissen uit dat jaar, zoals de overwinning van Teach-In op het Eurovisiesongfestival met ‘Dinge-dong’, de eerste Jaws-film van regisseur Steven Spielberg, die dat jaar in de bioscopen kwam en over de invoering van de autogordelplicht. Dit laatste wisten veel paren zich niet te herinneren.

Herinneringen ophalen

Niet alle echtparen wonen al heel lang in de gemeente Uithoorn. Dus het was extra bijzonder dat zij nu konden kennismaken met andere gouden paren uit de buurt. De sfeer was warm en vrolijk, en er werd volop gepraat. Met name over werk, de ontmoeting, kinderen en kleinkinderen. De burgemeester sloot af met een mooie boodschap: “Jullie zijn een voorbeeld voor velen. Vijftig jaar samen is niet vanzelfsprekend. Vandaag vieren we dat echte liefde tijdloos is.” Bij het weggaan kregen alle paren een bos bloemen mee en theeglazen met het gemeentelogo. Ook krijgen ze de groepsfoto thuisgestuurd.

Burgemeester Heiliegers met ‘zijn’ dertien gouden echtparen bij Het Spoorhuis in Uithoorn. Foto: Patrick Hesse / VisionQuest.