Goud voor Xanne van Lijf uit Wilnis

Wilnis/Dordrecht – Xanne van Lijf heeft afgelopen weekend haar dominantie op de judomat opnieuw bewezen. Bij Optisport in Dordrecht prolongeerde de 18-jarige judoka uit Wilnis haar nationale titel tijdens het NK-junioren (-21 jaar). Voor het tweede jaar op rij mocht zij het hoogste treetje van het podium beklimmen in de klasse tot 78 kilo.

Als eerste geplaatste in haar categorie genoot Xanne een beschermde status, waardoor ze de eerste ronde met een vrijloting oversloeg. Haar toernooi begon direct in de halve finale tegen Nakita Bruinsma. Xanne liet er geen gras over groeien; met een ijzersterke pakking kreeg ze direct controle in de nek van haar tegenstander. Dit leidde al snel tot een eerste score (wazari). Binnen de minuut volgde een spectaculaire ontknoping: met een prachtige heupworp wierp Xanne haar opponente vol op de rug. De scheidsrechter kende een ippon toe, waardoor de partij na slechts 1.06 minuut was beslist.

Herhaling

De finale was een herhaling van de eindstrijd van vorig jaar. Xanne stond wederom tegenover de sterke Kiki Jacobs, die bekend staat om haar krachtige pakking. Xanne wist dit echter knap te neutraliseren door zeer dominant te judoën. Gedurende de partij slaagde Xanne er tweemaal in om Jacobs uit balans te brengen en kleine scores te forceren. Na de volledige vier minuten zuivere speeltijd stonden er twee yuko’s op het scorebord in het voordeel van de Wilnisse. Hiermee stelde ze haar tweede nationale titel op rij bij de junioren veilig.

Met deze gouden medaille op zak bevestigt Xanne haar status als een van de grootste talenten in de Nederlandse judosport. Haar focus ligt dit jaar volledig op de juniorencategorie, waarbij ze haar zinnen heeft gezet op eremetaal tijdens het EK en het WK later dit jaar.

Goud voor Xanne van Lijf. Foto: aangeleverd.