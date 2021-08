Goud voor Uithoornse Hockeyster Felice Albers

Uithoorn-Tokio – De Uithoornse Felice Albers heeft met het Nederlands dames hockeyteam de gouden medaille behaald tijdens de Olympische spelen in Tokio. De 21 jarige Albers leverde met welgeteld 6 doelpunten een significante bijdrage aan het succes van het damesteam tijdens dit enerverende toernooi.

Albers debuteerde recentelijk tijdens het afgelopen Europese kampioenschap in Amsterdam. Ook daar werd de hoogst haalbare plek behaald. Het was nog geenszins zeker dat Albers ook in de selectie zou komen in Tokio. Maar door haar niet aflatende inzet en opgemerkte talent heeft ze in Tokio kunnen schitteren tussen alle gerenommeerde collega’s. Als jeugdspeler bij Qui Vive naar goud met team NL in Tokio is een droomcarrière, die voor weinigen is weggelegd en Uithoorn kan daarom trots zijn op deze gouden sportvrouw. (foto Koen Suyk)