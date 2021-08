GGD testbus drie weken op het Amstelplein

Uithoorn – Bewoners van de gemeente Uithoorn met lichte klachten kunnen zich van 16 augustus tot en met 5 september zonder afspraak, gratis en dichtbij huis laten testen op corona. De GGD-testbus staat in deze periode op het Amstelplein. De mobiele en kleinschalige testlocatie bestaat uit een hiervoor omgebouwde touringcar. De bus wordt door één bezoeker tegelijk betreden, waarna de test wordt uitgevoerd. Andere bezoekers wachten buiten de bus totdat zij aan de beurt zijn. Buiten de bus kunnen bezoekers met mondkapje op, op voldoende afstand wachten.

Wethouder Zorg José de Robles: “Testen is nog steeds belangrijk. We zijn nog niet allemaal gevaccineerd. En ook inwoners die al wel volledig gevaccineerd zijn worden aangeraden zich te laten testen als zij klachten hebben.”

Praktische informatie

De testbus op het Amstelplein is van 16 augustus tot en met 5 september met uitzondering van woensdag, dagelijks geopend van 8.30 tot 12 en van 12.45 tot 16 uur. Op woensdag staat de bus er niet in verband met de weekmarkt. Een afspraak maken is niet nodig. De test is gratis. Neem een geldig legitimatiebewijs mee als u deze heeft. Het dragen van een mondkapje is verplicht.