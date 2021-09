Gezonken kajuitboot uit de Westeinder ‘gevist’

Aalsmeer – Begin deze week is een aanvang gemaakt met het bergen van de gezonken kajuitboot in de Westeinderplassen nabij De Rijssen. De boot lag hier al geruime tijd en het achtergelaten wrak was bij menigeen een doorn in het oog.

Baggerbedrijf Otto heeft de berging van het wrak op zich genomen. In de boot bleek een flink gat te zitten. Het was een behoorlijke klus, maar de kajuitboot is met succes verwijderd en zal zo goed als zeker niet meer vaarklaar gemaakt worden. Hiervoor was het achterstallig onderhoud te groot.

Voor de deelnemers aan de verlichte botenshow vast een hele opluchting dat dit obstakel uit het water is gehaald. Het is ‘s avonds namelijk pikkedonker op de Poel. En een ongeluk zit tot slot in een klein hoekje…

Foto: Bert Willems. Berging van de gezonken kajuitboot door Otto.