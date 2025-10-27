Gezondheid is geen vanzelfsprekendheid

Uithoorn/De Ronde Venen – Nog tot en met zaterdag 1 november zijn in Uithoorn, De Kwakel en Amstelhoek weer tientallen vrijwilligers op pad voor het Diabetes Fonds. Hun missie is helder: bijdragen aan een toekomst waarin diabetes geen levens meer ontwricht. Want hoewel een lang en gezond leven voor velen vanzelfsprekend lijkt, geldt dat niet voor de ruim 1,2 miljoen Nederlanders die dagelijks leven met diabetes.

Cruciaal moment

Diabetes is een sluipende ziekte die jong en oud treft, en vaak gepaard gaat met ernstige complicaties zoals hart- en vaatziekten, blindheid en nierschade. Het Diabetes Fonds investeert daarom in wetenschappelijk onderzoek dat niet alleen gericht is op genezing van diabetes type 1 en het voorkomen van type 2, maar ook op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die nu al met de ziekte kampen.

De jaarlijkse collecteweek is een cruciaal moment. Dankzij de bijdragen van inwoners kan het fonds blijven investeren in baanbrekende studies en praktische oplossingen. Doneren kan eenvoudig: contant aan de collectant of digitaal via een QR-code op hun legitimatiebewijs.

De jaarlijkse collecteweek is een cruciaal moment. Foto: aangeleverd.