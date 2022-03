Gezocht: tolken en vrijwilligers voor Oekraïense vluchtelingen

Uithoorn – – De gemeente is op zoek naar mensen die kunnen helpen als tolk of als vrijwilliger. De gemeente Uithoorn vangt op dit moment ongeveer 55 vluchtelingen op binnen de gemeentegrenzen. Eerst zijn de vluchtelingen opgevangen in hotels, maar inmiddels zijn er locatie gevonden waar zij langer kunnen verblijven. Naast opvang moet er nog veel meer geregeld worden. Daarbij is communicatie -en dus tolken- essentieel. Bent of kent u iemand die kan helpen bij het vertalen van informatie in het Nederlands/Engels naar het Oekraïens en/of Russisch? Of wilt u meedoen als vrijwilliger? Neem contact op met de gemeente via (0297) 513 111, of via een mail naar gemeente@uithoorn.nl