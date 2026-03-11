De Kwakel – Handbal is een sport waar zowel volwassenen als kinderen veel plezier aan beleven. Het mooie is dat iedereen het kan leren, ongeacht leeftijd of ervaring. Zien hoe dat in zijn werk gaat? Dat kan zondag 15 maart bij KDO; om topspelers aan het werk te zien op Super Sunday.

Interessante ontmoetingen

Op het dag vullende wedstrijdprogramma staat een aantal interessante ontmoetingen. Om 10.00 uur klinkt het eerste fluitsignaal voor een drietal jeugdwedstrijden. Om 13.30 treedt het eerste damesteam van KDO aan tegen Westsite uit Amsterdam, een treffen dat garant staat voor een uur handbal op hoog niveau. Als klapstuk speelt om 14.45 het tweede damesteam van KDO een kampioenswedstrijd tegen HV Leidsche Rijn.

Applaus

Het handbalprogramma is omlijst met een aantal leuke publieksactiviteiten. Jeugdspelertjes mogen hun eerste doelpunten gaan scoren (én applaus in ontvangst nemen!) terwijl de senioren pauzeren. Het publiek op de tribune heeft de mogelijkheid om alle doelpunten te sponsoren die op 15 maart worden gescoord. De opbrengst komt ten goede aan de viering van 75 jaar handbal bij KDO, dat in 2027 zal plaatsvinden.

Feestje bouwen

Vanaf 14.00 uur is er groot feest in de kantine. Er is een discotheek, dus de voetjes mogen van de vloer. Kinderen kunnen zich laten schminken of deelnemen aan een kleurwedstrijd. In de kleine sporthal zijn faciliteiten ingericht voor laser gamen, waarbij het de bedoeling is om een tegenstander – pijnloos – te raken met infrarood licht. Hoogtepunt van de middag zal de huldiging van de handbalkampioenen zijn.

Meer informatie: kdo.nl/handbal.

Op de foto: Gezelligheid én topsport bij KDO handbal op Super Sunday. Foto: Katie Kouwenhoven.