Gezellige open dag bij hockeyclub Qui Vive

De Kwakel – Afgelopen zaterdag was het weer gezellig druk bij hockeyclub Qui Vive aan de Vuurlijn in De Kwakel. Na een winterstop en zaalhockey, beginnen alle jeugdteams op zaterdag weer met de veldcompetitie. Daarnaast organiseerde Qui Vive een open middag, waar veel kinderen met hun ouders op af kwamen.

Nadat de meeste jeugdwedstrijden op zaterdag gespeeld waren, verzamelden rond 14.30 uur veel geïnteresseerde kinderen en ouders zich op het terras van Qui Vive om kennis te maken en te ontdekken hoe leuk hockey en de verschillende speel- en trainingsmogelijkheden zijn. Terwijl de kinderen alvast met bal en stick op het oefenveld met een jeugdtrainer aan het oefenen waren, werden ouders door leden uit het bestuur te woord gestaan met informatie over hockey, Qui Vive, trainingsdagen, tijden, benodigdheden en dergelijke.

Hockeyclinic

Na deze ontvangst en de eerste stapjes op het oefenveld, startte om 15.00 uur een hockeyclinic onder leiding van enthousiaste jeugdtrainers. Op het hoofdveld konden alle kinderen met allerlei leuke oefeningen spelenderwijs ervaren wat voor sport hockey nu precies is. Met een beetje zon en een lekker muziekje op de achtergrond, keken de ouders vanaf de zijlijn toe hoe leuk hun zoon/dochter met bal en stick in de weer was. Na afloop van de clinic was er voor alle kinderen limonade op het terras en een ijsje ter afsluiting. Een enkeling kon er na afloop geen genoeg van krijgen en bleef op het oefenveld met papa of mama nog even hockeyen. Veel kinderen gaan na deze eerste kennismaking de komende periode ook deelnemen aan de proeflessen (vanaf 6 jaar) of de stokstaartjes-trainingen (4-6 jaar).

Vanaf aanstaande zondag 15 maart starten op Qui Vive weer de Stokstaartjes trainingen voor kinderen van 4 tot 6 jaar (groep 1 en 2 basisschool). Het voorjaarsblok bestaat net als altijd uit acht trainingen, waarbij de kinderen spelenderwijs leren hockeyen. De training duurt een uur en wordt elke week gezamenlijk afgesloten door gezellig met elkaar nog wat te drinken.

Meer informatie: stuur een mail naar proefles@quivive of stokstaartjes@quivive.nl en er wordt contact opgenomen.

Qui Vive ’s organiseerde een open middag, waar veel kinderen met hun ouders op af kwamen.