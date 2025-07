Gezellig samen in beweging

Uithoorn – De week fris en positief beginnen? Dat kan! Sluit je aan bij de gezellige wandelgroep die elke maandagmiddag samen op pad gaat. Een ontspannen wandeling, goed voor lichaam én geest, en een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten.

Elke maandagmiddag om 13.00 uur vertrekt de groep vanaf De Kuyper, De Kuyperlaan 50, Uithoorn. Iedereen is welkom: of je nu een doorgewinterde wandelaar bent of gewoon zin hebt in een praatje en een frisse neus. Het tempo is rustig, de sfeer gemoedelijk. Aanmelden is niet nodig, gewoon komen en meelopen.

Kun je op maandag niet? Geen probleem! Op woensdagochtend is er een tweede wandelmoment. Dan vertrekt de groep om 10.30 uur vanaf wijkcentrum De Bilderdijkhof voor een mooie route door het Libellenbos. Ook hier geldt: iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig.

Deze wandelingen zijn een initiatief van Uithoorn voor Elkaar en Participe, en worden begeleid door Monique Sintenie, ouderenadviseur en sociaal werker. Ze nodigt iedereen van harte uit om mee te lopen. “Het gaat niet alleen om bewegen, maar vooral ook om het contact en de gezelligheid. Samen wandelen verbindt.”

Voor meer informatie: www.uithoornvoorelkaar.nu, www.participe.nu, m.sintenie@participe.nu, tel. 06-22385098.

Een mooie route door het Libellenbos. Foto: aangeleverd.