Genomineerden sportverkiezingen De Ronde Venen 2025 bekend

De Ronde Venen – De genomineerden voor de prijzen van de Rondeveense sportvrouw, sportman, sporttalent, sportvrijwilliger, sportploeg en sporter 55+ zijn bekend. Uit door inwoners en verenigingen voorgedragen namen zijn per categorie drie genomineerden geselecteerd. De winnaars worden vrijdagavond 23 januari bekendgemaakt tijdens het Sportgala in het Piet Mondriaangebouw in Abcoude.

Inwoners en verenigingen konden tot 1 december sporters, vrijwilligers en teams voordragen voor de verschillende prijzen. Op basis van de voorgedragen namen zijn per categorie drie kandidaten geselecteerd. Genomineerd in hun klasse, in willekeurige volgorde, zijn:

Sportvrouw



Renee van Asten. De voetbalster maakt sinds 2022 deel uit van het talententeam van Ajax. Met het team won zij in 2024 de KNVB-beker. In mei van dit jaar tekende zij haar profcontract bij Ajax en 6 september maakte zij haar debuut voor de Ajax-vrouwen. Inmiddels heeft zij in vijf eredivisie duels in de basis gestaan.

Xanne van Lijf. Zij werd dit jaar Nederlands kampioen judo onder de 21 jaar. De Wilnisse pakte zilver bij de European Junior Cup in Praag in de gewichtsklasse tot 78 kilo. Zij is geselecteerd voor het EK in Slowakije en voor het WK in Peru.

Mirthe Willig. Van jongs af aan is deze amazone in de paardensport op dressuur gericht. Ze neemt zowel landelijk als internationaal deel aan wedstrijden. De Abcoudse is opgenomen in het talentenplan Dutch Dressage Futureplan. Mirthe eindigde als eerste tijdens een internationale wedstrijd in Kronenberg, als vijfde op het NK in mei en nam al negen keer deel aan het Nederlands kampioenschap.

Sportman

Sky Defourny. De Vinkevener sloot zijn kartseizoen af met een tweede plaats in de IAME Benelux Series. De 17-jarige rijder kwam slechts een paar punten tekort voor de titel. Ook is hij geregistreerd als topsportbelofte bij NOC*NSF.

Martin den Boer. Op het Nederlands Kampioenschap Fierljeppen in Friesland zorgde de Wilnisser voor een unieke prestatie. Met een sprong van 18,65 meter (een persoonlijk record) werd hij Nederlands Kampioen. Het is voor het eerst dat dit een inwoner van De Ronde Venen is gelukt.

Michiel Mouris. In 2025 werd Mouris Nederlands nationaal junior tijdritkampioen en won hij Parijs–Roubaix Junioren voor het team Grenke – Auto Eder. De inwoner van Baambrugge won de junior tijdrit op de wereldkampioenschappen 2025 in Kigali, Rwanda. De week daarop behield hij zijn junior tijdrittitel op de Europese wegkampioenschappen 2025.

Sporttalent

Alexander Hartsink. Alexander zeilt sinds jonge leeftijd. Sinds 2024 doet hij dat in de Ilca klasse. In februari 2025 behaalde hij de tweede plaats overall op het Europees Kampioenschap en werd hij eerste in zijn leeftijdsklasse. In juni 2025 won de Vinkevener de Dutch Youth Regatta en in augustus 2025 behaalde hij de zesde plek overall op het WK in de VS en werd hij eerste in zijn leeftijdsklasse. In september werd hij Nederlands Kampioen overall.

Samuel Hulleman. Het talent uit Abcoude is het afgelopen jaar drie keer Nederlands kampioen in de leeftijdscategorie U14 jaar geworden op de cross, de indoorbaan en op de baan. Samuel won op het NK-cross in Eersel een hardloopwedstrijd over een heuvelachtig en zanderig parcours. Het NK-cross was onderdeel van het Nationale Crosscircuit, een serie wedstrijden van nationaal niveau.

Mirthe Mons. De wielrenster uit Waverveen is door de KNWU geselecteerd voor zowel het wereldkampioenschap als het Europees kampioenschap wielrennen op de weg bij de junioren vrouwen. Haar selectie voor beide kampioenschappen benadrukt haar sterke seizoen en haar potentieel als toekomstig toptalent in het Nederlandse vrouwenwielrennen. Zij imponeerde in mei in Tour du Gévaudan.

Sportvrijwilliger

Michael en Frans Woerden. De broers zijn de initiatiefnemers en drijvende kracht achter De Ronde Venen Marathon. Zij hebben zelf aan honderden wedstrijden deelgenomen en vonden het in de zomer van 2016 een mooi moment om een keer zelf een wedstrijd te organiseren. Dat werd een marathon door de gemeente waar ze wonen en waarbij alle acht dorpen worden aangedaan. Het idee werd met groot enthousiasme ontvangen, zowel door lopers als mensen die wilden helpen met organiseren. Na de eerste editie in november 2017 volgden acht succesvolle edities en is De Ronde Venen Marathon inmiddels een wedstrijd die veel deelnemers en bezoekers trekt.

Wouter van Roijen. Tijdens de zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor basketbalvereniging Argon meldde Wouter van Roijen zich, een lid dat al jaren bij de vereniging speelt. Sinds hij voorzitter is, is de club weer groeiende. Ook wordt sindsdien de samenwerking met de tak voetbal opgezocht, hetgeen resulteert in meer bekendheid van de club. Die verdiensten zijn, behalve van de voorzitter, ook het werk van actieve vrijwilligers. Maar Wouter is het kloppende hart van de club en met zijn energie activeert hij velen.

Bestuur TPV (voorzitter Ewout de Jong). De tennisverenigingen TV Mijdrecht en De Ronde Vener in Mijdrecht zijn in januari gefuseerd tot een grote en sterke vereniging met ruim 750 leden. De nieuwe vereniging heet De Mijdrechtse Tennis & Padelvereniging. Ook Padel Mijdrecht is onderdeel geworden van de nieuwe vereniging. Voorzitter Ewout de Jong en samen met hem het bestuur is het afgelopen jaar druk geweest met alle ontwikkelingen. Ook is er hard gewerkt aan de oplevering van de overkapping en de nieuwe tennis- en padelbanen.

Sportploeg

Hertha MO17-1. De voetbalmeiden werden vorig jaar kampioen in de 3e klasse en dit jaar in de 2e klasse. Volgend jaar wordt de uitdaging nog groter; zij gaan dan een leeftijdscategorie en een klasse omhoog en mogen gaan spelen in de MO17 1e klasse.

