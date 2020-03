Genieten van cabaret en jazz-muziek

Aalsmeer – De stichting KCA trakteerde afgelopen weekend of divers cultureel vertier. Op zaterdag 28 februari had cabaretier Anne Neuteboom de lachers op de hand met haar voorstelling ‘Hit me baby one more time’. De try-out voorstelling trok een vol (uitverkocht) Bacchus. En zondag 1 maart was het swingen op de haven van Nieuwe Meer met jazz-zangeres Corinna Kramer en het Cosmolitans trio. Van de legendarische jazz-zangeres Peggy Lee werden diverse prachtige hits ten gehore gebracht, waaronder haar lijflied ‘Is That All There Is?’.

Het publiek genoot zichtbaar en menigeen kijkt al reikhalzend uit naar een volgend jazz-concert. Noteer dan zaterdag 21 maart in de agenda. KCA trakteert deze avond vanaf 21.30 uur op muziek van het Jazz Quartzite 4tet in Bacchus en liefhebbers van cabaret mogen op zaterdag 28 maart weer plaatsnemen in het culturele café in de Gerberastraat en kunnen gaan genieten van cabaretier Fabian Franciscus vanaf 21.00 uur.

Veel te doen

Aankomend weekend (6, 7 en 8 maart) is er in bruisend Aalsmeer ook weer van alles te doen en te zien. Zo worden vrijdag de thema’s van de Juniorrace en de Pramenrace bekend gemaakt tijdens een gezellige feestavond van SPIE in The Beach en is er livemuziek tijdens de brandbrouwerij in de N201. Op zaterdag laten bands zich zien en horen in Bacchus en café Joppe en is er de favo-film in De Oude Veiling. Zondag wordt een korenmiddag georganiseerd in het Dorpshuis Kudelstaart. De exposities in het Oude Raadhuis en het Flower Art Museum bezoeken is eveneens een aanrader!

Foto’s: www.kicksfotos.nl