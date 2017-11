Gemeenteraad bij ESA op werkbezoek

Aalsmeer – Op woensdag 8 november hebben gemeenteraadsleden van Aalsmeer een werkbezoek aan de ESA, Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer, gebracht. De gemeente is enige aandeelhouder van de ESA en raadsleden wilden meer weten over het werkveld van de ESA, hun financiële situatie en de manier waarop ESA omgaat met thema’s zoals duurzaamheid.

In Sportcentrum De Waterlelie werden de raadsleden welkom geheten door het managementteam en de Raad van Commissarissen van de ESA. Na een rondleiding in de nieuwe sporthal kregen zij een kijkje ‘achter de schermen’ in het zwembad. Directeur Marten van Maastrigt gaf met zijn team de raadsleden een toelichting op de bedrijfsvoering en toekomstplannen maar vertelde ook over de bewegingsprogramma’s die de ESA voor jong en oud organiseert en de ondersteuning van de vele sportverenigingen.

Verbouwing Oude Veiling

De ESA beheert vrijwel alle binnensportaccommodaties in Aalsmeer, zoals de sporthallen, de kleinere gymzalen en het zwembad De Waterlelie. Daarnaast beheert zij het sportpark Hornmeer, fort Kudelstaart met de jachthaven en De Oude Veiling. Dit monumentale pand in de Marktstraat, waarin ook de bibliotheek is gehuisvest, gaat omgetoverd worden tot huiskamer (ontmoetingscentrum) van Aalsmeer. De verbouwing start aanstaande 16 november. De planning is hernieuwd open in de zomer van 2018.