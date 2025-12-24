Gemeenteraad bezoekt cursus ‘In Balans’

Uithoorn – De gemeenteraad van Uithoorn bracht recentelijk een werkbezoek aan de valpreventiecursus In Balans bij Amstelhof Sport & Health Club. Tijdens het bezoek kregen de raadsleden niet alleen een kijkje in de praktijk, maar deden zij ook actief mee en gingen zij in gesprek met de deelnemers over hun ervaringen.

Elke vier minuten belandt er een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valongeval. Een schrikbarend hoog cijfer. Om dit te verminderen zet Team Sportservice in op de bewezen effectieve valpreventieaanpak met de cursus In Balans. De cursus helpt ouderen op een laagdrempelige manier om hun valrisico te verkleinen door te werken aan spierkracht, balans en zelfvertrouwen.

Dat effect is duidelijk merkbaar bij de deelnemers. “Ik voel me week na week sterker worden”, vertelt een van hen. Een ander deelt: “Ik viel veel en voelde me steeds minder zeker worden om naar buiten te gaan. Door deze training krijg ik beetje bij beetje mijn leven weer terug.” Ook de gemeenteraadsleden ervoeren zelf wat de training inhoudt.

De cursus In Balans wordt gratis aangeboden en georganiseerd door Team Sportservice. Het werkbezoek benadrukte het belang van samenwerking tussen gemeente, zorg en lokale initiatieven om ouderen gezond, vitaal en zelfstandig te houden. De combinatie van persoonlijke verhalen en eigen ervaring liet een blijvende indruk achter bij de aanwezige raadsleden.

Op de foto: Effectieve valpreventieaanpak met de gratis cursus In Balans. Foto: aangeleverd.