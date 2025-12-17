Gemeente zet Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel voort

Uithoorn – De gemeenteraad van Uithoorn heeft besloten het Ondernemersfonds zes jaar langer voort te zetten. Het fonds blijft daardoor in elk geval bestaan tot en met 2031. Op 10 december ondertekenden de gemeente, het Ondernemersfonds en ondernemersvereniging Stichting Uithoorn in Bedrijf een convenant met afspraken over deze verlenging.

Steun

Het Ondernemersfonds bestaat sinds 2013. Het geld komt uit een opslag van 10% op de OZB voor niet-woningen in Uithoorn. Ondernemers gebruiken het fonds om samen projecten te betalen die goed zijn voor alle ondernemers in de gemeente. Iedere ondernemer kan samen met anderen een aanvraag doen bij het ondernemersfonds.

Het fonds maakt veel projecten mogelijk: van extra beveiliging op bedrijventerreinen en financiële ondersteuning van de Techniek driedaagse tot het versterken van ondernemersnetwerken, bijvoorbeeld door de verkiezing ‘Ondernemer van het Jaar’ te ondersteunen. Ook evenementen ontvangen steun, zoals Sinterklaasintochten en kerstverlichting in winkelcentra. Zo draagt het fonds bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers.

Wethouder Hazen: “Mooi dat ondernemers dankzij het Ondernemersfonds steun blijven krijgen bij de uitdagingen van nu. We kijken uit naar verdere samenwerking met het Ondernemersfonds en Stichting Uithoorn in Bedrijf.”

Op de foto: V.l.n.r. Joep Szejnoga (Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel), Jan Hazen (wethouder Economie), Wim van Zalen (Stichting Uithoorn in Bedrijf, SUB), Klaas Kleijn (SUB), Eric Kenter en Henri van Schaik van het Ondernemersfonds, met tussen hen in een ambtenaar van gemeente Uithoorn. Foto: aangeleverd.