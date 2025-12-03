Gemeente verlengt samenwerking met SUNU

Uithoorn – Gemeente Uithoorn en Stichting Urgente Noden Uithoorn (SUNU) hebben hun samenwerking verlengd. Afgelopen 27 november ondertekenden wethouder José de Robles samen met Peter Timmer voorzitter van SUNU en penningmeester Martin Joosse het nieuwe convenant voor de periode 2025–2028.

SUNU is een belangrijke partner van de gemeente. De stichting helpt inwoners die in urgente financiële nood zitten en niet meer terecht kunnen bij bestaande regelingen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van een huisuitzetting, steun bij medische kosten of hulp bij de inrichting van een woning.

Wethouder De Robles: “Met deze samenwerking willen we ervoor zorgen dat inwoners in kwetsbare situaties snel geholpen worden. Zo wordt voorkomen dat problemen groter worden. SUNU speelt daarnaast een belangrijke rol door signalen uit de samenleving door te geven, zodat de gemeente beter kan inspelen op de behoeften van inwoners.” Peter Timmer van SUNU vult aan: “Wij zijn erg blij dat we de samenwerking voortzetten. Het geeft ons de ruimte om maatwerk te leveren en samen met de gemeente te zorgen dat niemand tussen wal en schip valt.”

Meer info over SUNU: www.urgentenodenuithoorn.nl.

Op de foto: Wethouder De Robles (rechts) tekent met SUNU-voorzitter Peter Timmer (midden) en penningmeester Martin Joosse voor verdere samenwerking. Foto: Gemeente Uithoorn.