Geld weg na inbraak

Uithoorn – Op donderdag 11 oktober is tussen vier uur ’s middags en zeven uur in de avond ingebroken in een woning aan de Nicolaas Beetslaan. Via een losstaand raam aan de achterzijde op de eerste verdieping hebben de dieven zich toegang tot het huis verschaft. De gehele woning is doorzocht. Alle kasten en lades zijn open gebroken. Ontvreemd is een hoeveelheid contant geld. Opvallend is dat de inbrekers tijdens hun zoektocht in huis de hond buiten in de tuin hadden gezet. Even over vier uur heeft een buurtbewoner het dier horen blaffen. Mogelijk zijn er meer getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.