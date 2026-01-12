Geld beschikbaar groene vrijwilligersprojecten Uithoorn

Uithoorn – De provincie Noord-Holland maakt met het ‘Betrekken bij Groen Fonds’ jaarlijks 45.000 euro beschikbaar voor groene vrijwilligersprojecten. Tot 5 februari kan iedereen, ook in Uithoorn, een goed idee insturen en in aanmerking komen voor subsidie. Dit fonds is een mooie kans voor vrijwilligersgroepen, buurtinitiatieven en natuurbewuste organisaties.

Groene leefomgeving

Het fonds is bedoeld voor projecten die de groene leefomgeving verbeteren of mensen actief betrekken bij de natuur. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een insectvriendelijke bloementuin, een nestgelegenheid voor bijzondere vogels, het betrekken van buurtbewoners bij natuurbeheer of een educatief natuurproject op school. Zo stimuleert het fonds de aanleg van nieuw groen, de bescherming van planten en dieren en de betrokkenheid van mensen met de natuur.

Biodiversiteit verbeteren

Anouk Gielen, gedeputeerde Natuur: “Met het ‘Betrekken bij Groen Fonds’ helpen we vrijwilligers om de biodiversiteit te verbeteren en de betrokkenheid van mensen bij natuur en landschap te vergroten. We hebben de afgelopen jaren gezien, dat vrijwilligers met een bijdrage van dit fonds veel impact kunnen maken. De projecten dragen bij aan een rijkere, natuurlijke leefomgeving voor iedereen.”

Meer informatie: www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds.

Een heemtuin vol natuureducatie en natuurbeleving. Foto: Landschap Noord-Holland.