Geef en Neem-kast is verhuisd naar De Rank

Mijdrecht – Al enige tijd stond er een Geef en Neem-kast, met houdbare levensmiddelen voor wie dit nodig heeft, bij Irene in een stil hoekje van het Janskerkplein. Na drie jaar werd besloten om deze kast te verplaatsen. Daarom is de Geef en Neem-kast onlangs verhuisd naar De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht, rechts van de ingang bij het keukenraam, een plek die gunstig gelegen is voor iedereen. De kast is alleen bedoeld voor houdbare levensmiddelen, iedereen mag die in de kast zetten. Iedereen die dat nodig heeft mag deze etenswaren uit de kast halen voor persoonlijk gebruik. Verzoek om niet in één keer de hele kast leeg te halen, want het is fijn dat er voor iedereen die dat nodig heeft, voedsel in de kast te vinden is. Houd de kast en de omgeving netjes. De wens is dat deze verhuisde Geef en Neem-kast veel gebruikt wordt door hen, waarvoor die bedoeld is.

Op de foto: De Geef en Neem-kast. Foto: aangeleverd.