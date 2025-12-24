De Kwakel/Emmeloord – Geboren Kwakelaar en polderpionier Cees Omtzigt uit Emmeloord is overleden. Hij stierf 5 december op 105-jarige leeftijd en was de oudste inwoner van de Noordoostpolder.

Omtzigt werd geboren op 16 augustus 1920 in De Kwakel. Zijn vader was daar boer en ook Cees wilde het boerenleven in, maar niet op het ouderlijk bedrijf. Het nieuwe land in de polder sprak hem veel meer aan.

In 1941 verkaste Omtzigt van De Kwakel naar de Noordoostpolder om mee te werken aan de ontginning. Hij stond, zoals hij het zelf ooit omschreef, letterlijk met zijn voeten in de klei. “We moesten sloten graven met een schop. Het was zwaar werk”, vertelde hij eerder. Toch zette hij door, want zijn doel was duidelijk: een eigen boerenbedrijf in de polder.

In 1953 kreeg Omtzigt zijn eigen boerderij toegewezen aan de Espelerweg in Emmeloord. Het bedrijf begon bescheiden. Hij beschikte over weinig machines en had slechts een kleine tractor. “Daar moest ik het mee doen”, zei hij daarover. In de jaren daarna groeide het bedrijf verder uit. Het boerenbedrijf wordt inmiddels al jaren gerund door zijn zoon. Omtzigt zelf bleef tot op hoge leeftijd op het erf wonen, in een mantelzorgwoning.

Op de foto: Geboren Kwakelaar en polderpionier Cees Omtzigt (105) overleden. Foto: Omroep Flevoland.