Gastvrouw Ria neemt afscheid

De Hoef – In Buurtkamer De Hoef is verleden week dinsdag een bijzonder moment gemarkeerd: het afscheid van Ria, die bijna dertien jaar lang het vaste gezicht van de inloopochtenden was.

Als gastvrouw stond zij vanaf de start garant voor warmte, structuur en een luisterend oor, kwaliteiten die de buurtkamer mede hebben gevormd tot wat die vandaag is. Haar vertrek komt niet onverwacht; na jaren van trouwe inzet kiest ze ervoor het rustiger aan te doen. Toch voelt het als het einde van een tijdperk, juist omdat haar rol verder ging dan koffie schenken alleen. Ria was voor veel bezoekers een ankerpunt in de week.

Met haar afscheid rijst ook de vraag hoe vrijwilligerswerk in kleine kernen toekomstbestendig blijft. De Hoef laat echter zien dat gemeenschapszin leeft. De wekelijkse koffie- en theeinloop op dinsdag blijft bestaan, tussen 10.00 en 12.00 uur aan de Oostzijde 45. Nieuwe gezichten zijn er van harte welkom.

Het afscheid van Ria in buurtkamer De Hoef. Foto: aangeleverd.