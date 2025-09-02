Fotokring Uithoorn opende nieuw seizoen

Uithoorn – Voor wie zich graag verdiept in de kunst van het kijken, vormt fotografie een bron van verwondering en expressie. Het spel met compositie, kleur en licht biedt eindeloze mogelijkheden om de wereld vast te leggen en te herinterpreteren. Binnen Fotokring Uithoorn komt deze passie tot leven in een gemeenschap van enthousiaste fotografen die elkaar inspireren en uitdagen.

Dinsdagavond 2 september om 20.00 uur startte het nieuwe seizoen met een eerste kringavond in De Bilderdijkhof. De Fotokring telt ongeveer 25 leden die elkaar tweewekelijks ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt telkens een eigen foto meegenomen – een zorgvuldig geprinte afbeelding – die gezamenlijk wordt besproken. Soms gebeurt dit plenair, soms in kleinere groepen. Ook wie geen werk heeft ingebracht, neemt actief deel aan de gesprekken. Het gezamenlijk kijken en het geven van opbouwende feedback blijkt telkens weer een waardevolle manier om het fotografisch oog te scherpen. Niet als cursus, maar als gedeelde ontdekkingstocht.

Gezamenlijke bespreking

Elke kringavond begint informeel met een korte presentatie. Deze kan gaan over het werk van een gerenommeerde fotograaf, een lopend project van een lid, of een technisch onderwerp zoals belichting of nabewerking. Daarna worden de meegebrachte foto’s op een groot bord geplaatst en volgt de gezamenlijke bespreking. Soms is er een thema, vaak niet – juist de variatie draagt bij aan de dynamiek van de avond.

Naast de reguliere kringavonden organiseert Fotokring Uithoorn ook wedstrijden, zowel intern als via de Fotobond. Leden kunnen hun werk insturen en laten beoordelen, wat een extra dimensie geeft aan het creatieve proces.

Wie nieuwsgierig is naar het programma, de leden of hun werk, vindt meer informatie op www.fotokringuithoorn.nl.

Fotokring Uithoorn opende 2 september het nieuwe seizoen. Samen kijken, leren en genieten van fotografie. Foto: aangeleverd.