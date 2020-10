FloriWorld decor van Amsterdam Dance Event

Aalsmeer – FloriWorld is dit weekend het decor voor het bekende Amsterdam Dance Event. ADE is de meest vooraanstaande en invloedrijke bijeenkomst voor de muziekindustrie. Dit bekende Amsterdamse event kan dit jaar helaas niet doorgaan met publiek, maar wordt aanstaande zondag 25 oktober online gevierd. Verschillende ruimten in FloriWorld zullen decor staan tijdens dit event!

Vanuit de FloriWorld immersive room zal een panelgesprek gaan plaatsvinden op anderhalve meter tussen wereldbekende DJ’s over duurzaamheid. Aan dit panelgesprek doen bekende DJ’s mee, zoals Sam Feldt, Sander Kleinenberg, Jay Hardway en Julian Jordan. Vanuit de neon jungle in FloriWorld geeft DJ Sam Feldt een exclusieve livestream met live-band. Tip voor de echte fans, Sam gaat zijn nieuwste en nog niet uitgebrachte muziek draaien op de DJ booth!

Milieubewust

Het is niet de eerste keer dat FloriWorld wordt bezocht door een wereldberoemde DJ. Tijdens de online opening van FloriWorld gaf Sam Feldt een spetterende show vanuit de jungle ruimte.

Sam Feldt is oprichter van de Heartfeldt Foundation, een non-profit organisatie die mensen informeert en inspireert om een milieubewuste levensstijl en duurzame toekomst voor iedereen mogelijk te maken. Vanuit de Heartfeldt Foundation kreeg FloriWorld het geweldige verzoek om locatie te zijn voor deze opnames.

Tickets

Tickets voor de exclusieve livestream zijn verkrijgbaar via https://cadenza.tv/set/sam-feldt. Alle opbrengsten van dit online event gaan naar Sam’s Heartfeldt Foundation, wiens missie het is om bewust consumeren en duurzaam leven wereldwijd te promoten. Kijk voor meer informatie over FloriWorld op www.floriworld.nl