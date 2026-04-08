Finale nadert in de DRV-biljartcompetitie

De Ronde Venen – De Merel 1/Thijmen van Veen revancheerde zich tijdens de De Ronde Venen-biljartcompetitie van vorige week en speelde een sterke partij tegen BenD Diensten/De Springbok. Met drie gewonnen partijen en een goede vierde partij speelde zij zich naar de eerste plaats in de competitie. Bert Fokker, Dennis Kraak en Eric Aarsman wisten hun partijen te winnen. John Beets was te sterk tegen een goed spelende Walter van Kouwen.

De Biljartvrienden/Smit fietsen/2Groen behaalde de volle winst tegen De Kromme Mijdrecht 1. En speelde zich naar een gedeelde tweede plaats in de competitie. Nico Koster, Jos van Wijk, Martien Heijman en Lucia Burger waren hiervoor verantwoordelijk.

K.O.T 87-1 speelde zich eveneens naar een gedeelde tweede plaats in de competitie tegen s.v. Veenland/ Liquid Rubber. Beide teams wisten twee partijen te winnen. Maar door het onderlinge verschil ging de winst mee met de Mijdrechtenaren. Richard Schreurs en Richard van Kolck behaalden de volle wedstrijdpunten. Adrie van Mer en Ron Hartsink wonnen de overige partijen.

Ook Cens 2 weet aansluiting te houden in de top van de competitie, door een mooie uitslag te spelen tegen De Springbok 1. Wesley Buijing, Yoeri Veeken en Hans Bak wonnen hun partijen. Jan de Jong kon er nog een mooie partij tegen over zetten.

De Springbok2/ Feka ontving thuis de Merel 2/Thijmen van Veen. Met drie gewonnen partijen gespeeld door Jan Felix, Henk Veerhuis en Cees de Jong. Peer (Wilco) van der Meer liet zich zien door de kortste partij van de week te spelen. In zestien beurten speelde Peer zijn 33 beurten bij elkaar. De spelers van de Merel 3/Thijmen van Veen hadden veel zin in in tegen De Kromme Mijdrecht 2. Dorus van de Meer heeft het nog steeds in zich en speelde een geweldige serie van 47 caramboles en daarmee de hoogste serie van de week. Wim Berkelaar en Caty Jansen konden niet achter blijven en wonnen ook hun partijen. Edwin Walter wist zijn partij te winnen tegen Hans van Rijn die momenteel in een mindere periode zit.

Cens/Gortenmulder ging op bezoek bij De Kromme Mijdrecht 3. Beide teams wisten twee partijen te winnen. Raymond Lannooy weet zijn status als dreamteamspeler te behouden door wederom te winnen, zo ook Lenette Engel. Desmond en Evert Driehuis wonnen hun partij en behaalden daarmee de eindoverwinning.

