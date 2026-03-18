Filmtheater Gerrit ontvangt 10.000 euro voor nieuwe laserprojector

Uithoorn – Jan Feenstra, directeur Rabobank Regio Schiphol, brengt donderdag 19 maart een feestelijk bezoek aan Filmtheater Gerrit in Uithoorn. Tijdens dit moment overhandigt hij een cheque van 10.000 euro, een bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds, bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe projector.

Voor Filmtheater Gerrit betekent deze gift een grote stap in de verdere professionalisering van de bioscoop-ervaring. De huidige projector is aan vervanging toe en wordt opgevolgd door een modern model dat werkt met laserprojectie in plaats van de klassieke lamp. Dat levert niet alleen een veel scherper en helderder beeld op, maar zorgt ook voor een aanzienlijke energiebesparing, vertelt voorzitter Danny Kaandorp. “Een geweldige bijdrage voor onze stichting en daarmee vooral voor onze bezoekers”, vervolgt Kaandorp. “Na eerdere investeringen in audio en een nieuw scherm is dit de volgende mijlpaal.”

Filmtheater Gerrit is een begrip in Uithoorn en omstreken. Het theater is volledig gerund door vrijwilligers en biedt een mix van arthousefilms, publieksfavorieten en jeugdfilms. De intieme zaal, voorzien van ongeveer vijftig comfortabele stoelen, maakt dat bezoekers hier een bioscoop-ervaring hebben die duidelijk anders is dan in grote commerciële theaters.

Het pand heeft door de jaren heen verschillende functies gehad, van kerk tot bibliotheek, en is nu weer een bruisende culturele plek. De unieke architectuur en warme sfeer maken het filmtheater tot een bijzondere locatie waar historie en moderne filmcultuur samenkomen. Vermeldenswaard is, dat het filmtheater volledig draait op enthousiaste vrijwilligers.

Met de nieuwe projector kan Filmtheater Gerrit de komende jaren blijven investeren in kwaliteit en duurzaamheid en in het blijven bieden van een warme, laagdrempelige en verrassende filmervaring aan inwoners van Uithoorn, De Kwakel en omgeving.

Op de foto: Filmtheater Gerrit in Uithoorn ontvangt 10.000 euro voor een nieuwe laserprojector. Foto: Archief Filmtheater Gerrit.