Uithoorn – Bij een woning aan de Spaaklaan in Uithoorn is in de nacht van vrijdag op zaterdag een brievenbus uit een woning geknald. Mogelijk komt dit door zwaar illegaal vuurwerk. Team explosieven verkenning is ter plaatse geweest en heeft alles veiligheid. De schade bleef beperkt, de schrik was groot

Foto: VLN Nieuws