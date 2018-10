Amstelhoek – Zaterdagmiddag even voor half drie is er brand uitgebroken bij een recyclingbedrijf aan de Ringdijk 1e bedijking in Amstelhoek. De brandweer uit Uithoorn en Mijdrecht waren snel ter plaatse om de brand te blussen. Volgens omstanders zijn er kinderen op het terrein gezien voorafgaand aan de brand. Het is niet bekend of zij er iets mee te maken hebben. Vooralsnog is het onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Foto’ VTF – Najim Kroezen