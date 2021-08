Fietstocht door kwekersgebied De Kwakel groot succes

bijprinten.’ De fietstocht was maakte onderdeel uit van de landelijke LTO zomeractie ‘Boeren en Tuinders Pakken Uit’ en voerde langs, soms door, een aantal kwekerijen. De deelnemende bedrijven waren herkenbaar aan de corso- achtig versierde voertuigen, ieder met een eigen thema. De voertuigen waren versierd met de producten van de kweker/teler. Een aantal bedrijven had de deuren voor de deelnemers open gezet om zo te laten zien dat werken in de tuinbouw anno 2021 niet meer is waar het vijftig jaar geleden om bekend stond: op de knietjes in de aarde wroeten. Hi- tech en robotisering heeft in de tuinbouw al lang zijn intrede gedaan. Speuren In het Kwakelse Bamboelabyrint Nirwana moest gespeurd worden naar een letter voor de puzzel, wat een ingewikkelde opgave was! Tevens was er een fototentoonstelling over historisch De Kwakel. Veel indruk op de deelnemers maakte de imposante kas en torenhoge planten van de deelnemende paprikakweker:’Je ziet weleens zo’n kas als je er langs rijdt, maar dat het zulke geavanceerde bouwwerken zijn wist ik niet,’aldus een van de fietsers.’Nu snap ik waarom zo’n plantje zoveel geld moet kosten!’ Natuur De fietstocht voerde ook langs het mooiste stukje natuurgebied dat deze omgeving rijk is, het Jaagpad tussen de Kalslagerweg en Vrouwenakker.