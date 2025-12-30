Feestelijke opening Inloop Gewaardeerd & GeZien

Uithoorn – Sinds vorige week is de gemeente Uithoorn een ontmoetingsplek rijker: Inloop Gewaardeerd & GeZien. Op vier dagdelen en vier verschillende locaties staan de deuren open voor iedereen die behoefte heeft aan een veilige, warme huiskamer. Een plek om een kop koffie te drinken, anderen te ontmoeten en deel te nemen aan laagdrempelige, gezellige activiteiten zoals samen koken en eten, wandelen of creatief bezig zijn.

Feestelijke start

Afgelopen woensdag werd de Inloop feestelijk geopend in Buurtkamer De Kuyper. Met appeltaart van Ons Tweede Thuis, heerlijke koffie en woorden van wethouder José de Robles en Elena Nabatova, manager van Participe Amstelland, onderdeel van Uithoorn voor Elkaar, was de sfeer meteen warm en welkom.

Bezoekers van de Inloop en andere geïnteresseerden konden direct aansluiten bij een workshop kerststukje maken, onder begeleiding van Michelle van BloeMies. Een creatieve start die meteen liet zien waar de Inloop voor staat: ontmoeten, meedoen en ruimte voor ieders talent.

Indrukwekkende woorden

Gastspreker Wilma Boevink maakte veel indruk op het publiek. In een korte terugblik schetste zij de geschiedenis van mensen met iets extra’s, een vlekje in onze samenleving. Waar we het vroeger hadden over mensen met een psychiatrische ziekte die afgezonderd leefden, ziet de samenleving steeds meer de mens achter het label. Wilma zette iedereen aan het denken met haar krachtige perspectief: het gaat niet over psychisch kwetsbare mensen, maar juist over beresterke mensen.

Anderen ontmoeten

Inloop Gewaardeerd & GeZien biedt ruimte om anderen te ontmoeten, een netwerk op te bouwen of uit te breiden. Een plek waar je kunt voorkomen dat je terugvalt, waar je steun vindt én waar je in je eigen tempo kunt groeien en ontwikkelen. Altijd begeleid door een professional van Participe Amstelland, onderdeel van Uithoorn voor Elkaar.

De Inloop is geopend op maandag van 13.00 tot 16.30 uur in de Wijkpost, dinsdag van 13.00 tot 16.30 uur in Buurtkamer De Kuyper, woensdag van 13.00 tot 16.30 uur in Atelier LEF) en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur in MFA De Scheg. Deelname is gratis. Voor maaltijden of uitstapjes wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Meer informatie op: https://www.uithoornvoorelkaar.nu.

V.l.n.r. Martijn Heijckmann, Floor Römer, Elise Vreeken en wethouder José de Robles bij de opening. Foto: aangeleverd.