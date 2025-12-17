Fase 2 vernieuwing dorpscentrum De Kwakel van start

De Kwakel – De bouw van de nieuwe supermarkt en appartementen in het dorpscentrum van De Kwakel is bijna afgerond. De gemeente Uithoorn start daarom 12 januari 2026 met fase 2 van de herinrichting van het dorpscentrum in De Kwakel. Deze fase omvat het vervangen van de tijdelijke verharding op de Drechtdijk, Monseigneur Noordmanlaan en de kruising met de Wilgenhof door definitieve bestrating.

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden duren tot 27 februari 2026 en worden in fases uitgevoerd. Voor een goede en veilige uitvoering wordt de Drechtdijk tussen huisnummers 31 en 23 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van 19 januari tot en met 3 februari 2026. Tijdens deze periode is er geen doorgaand verkeer mogelijk via het centrum van De Kwakel mogelijk. Wandelaars en (brom)fietsers kunnen er wel langs. Winkels en het Dorpshuis blijven bereikbaar via de Boterdijk en het Kwakelse pad. Buslijn 147 rijdt tijdens de afsluiting niet door De Kwakel, maar via de N231 en N196 naar het busstation van Uithoorn.

De aannemer AW Infrabouw informeert bewoners begin januari over de planning. Meer informatie over de werkzaamheden staan op de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode, de website van de gemeente en op de Facebookpagina.

Op de foto: Kaart herinrichting dorpscentrum De Kwakel. Foto: Gemeente Uithoorn.