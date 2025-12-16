Familiekersttoneelstuk en zingen onder de kerstboom in De Schtuse

Uithoorn – In De Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn wordt woensdagavond 24 december om 19.00 uur het hartverwarmende en humoristische familiekersttoneelstuk ‘Alles komt goed’ opgevoerd. De toegang is gratis. Het toneelstuk volgt Chantal, die op kerstavond haar zorgvuldig geplande diner in rook ziet opgaan. Letterlijk.

Scherpe dialogen

Wat volgt is een chaotisch, grappig en ontroerend avontuur in het buurtcentrum, waar onverwachte ontmoetingen, misverstanden en een mysterieuze gast langzaam de ware betekenis van kerst onthullen. Met kleurrijke personages, scherpe dialogen en een vleugje magie is dit stuk een feest voor jong én oud. Kinderen vanaf 6 jaar zullen genieten van de vrolijke scènes met buurtkinderen, terwijl volwassenen geraakt worden door de diepere lagen over familie, verwachtingen en vergeving.

Mooie stemmen

Een mooie start van de kerst voor opa’s en oma’s, vaders en moeders en de kinderen. Op zondagavond 21 december om 19.00 uur is er al een zingen onder de kerstboom, waarin Marije en Mirte met hun mooie stemmen de samenzang van de ingetogen kerstliederen opluisteren met Ton aan het orgel en piano. Vanuit een gemakkelijke stoel wordt een echt kerstverhaal voorgelezen.

Ton, Mirte en Marije verzorgen de muziek bij het zingen onder de kerstboom. Foto: aangeleverd.