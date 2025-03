Extreme verkeershinder Uithoorn richting Amsterdam

Regio – In 2025 vinden er meer werkzaamheden dan ooit plaats in en rond Amsterdam, zowel op de weg als op het spoor. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt tussen mei en oktober. Ook zijn er in de zomer grote evenementen in verband met ‘Amsterdam 750’ die voor extra drukte zorgen. De hinder treft iedereen die vanuit Uithoorn reist van of naar Den Haag, Almere, Alkmaar of Utrecht met Amsterdam als start-, tussen- of eindpunt.

Om de weggebruikers te informeren en te helpen om slimme reiskeuzes te maken startte 11 maart de campagne ‘Vaststaan of mee-bewegen: wat doe jij?’. De campagne is opgezet door samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar.

“Met elkaar kunnen we de hinder beperken door bewust te kiezen of en hoe je reist. Dat betekent dat je er soms voor kiest om niet te reizen maar thuis te werken als dat kan, of dat je reist buiten de spits, met een ander vervoermiddel of samen in één auto”, aldus de campagnevoerder. Met speciale kortingsacties voor onder andere deelvervoer en het openbaar vervoer worden reizigers gestimuleerd om voor deze alternatieven te kiezen.

Alle informatie over de werkzaamheden en reisopties staat op www.amsterdambereikbaar.nl/2025.

Op de foto: Extreme verkeershinder voor inwoners van Uithoorn richting Amsterdam. Foto: aangeleverd.