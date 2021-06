Exposities ‘Toekomst’ en ‘De Elementen’ in Oude Raadhuis

Aalsmeer – De Vereniging Amstelland Kunst (VAK) is een platform voor beroepskunstenaars die werkzaam zijn in de regio Amstelland, Amsterdam en Haarlem. Maandenlang moesten de kunstenaars erop wachten om hun werk rond het thema ‘Toekomst’ aan u te mogen tonen. Gelukkig mag KCA het Oude Raadhuis weer openstellen. Met het werk van maar liefst zestien leden van de VAK staat deze tentoonstelling garant voor een grote diversiteit aan kunstvormen en disciplines. In de tentoonstelling ‘Toekomst’ is werk te zien van: Jos Out, Liesbeth Schouten, Pieter Schmits, Hanae Sasaoke, Elly de Jong, Jeltje van Houten, Corry Zwart, Tamar Shilo, Helena van Essen, Neely Schaap, Astrid Stoffels, Sunny Neeter, Annette van Waaijen, Hanneke Rijks, Marja Verhage en Heidi Wallheimer.

Buitenkunstproject

Het Oude Raadhuis heeft een prachtige tuin. In de zomermaanden is de tuin onderdeel van het buitenkunstproject De Elementen. Kunstenaar Mireille Schermer maakt daar elke maand een nieuwe creatie waarmee ze de verbinding zoekt tussen kunst en natuur. Mireille Schermer begint op 18 juni aan haar eerste installatie geïnspireerd op ‘Lucht’. Bezoekers zijn welkom om haar aan het werk te zien. Ook op zondag 20 juni is Mireille aanwezig om bezoekers te verrassen en verwonderen. Mireille werkt graag in en met de natuur. Ze gebruikt gejut en gesprokkeld materiaal en exposeert dit bij voorkeur buiten waar de elementen licht, lucht, regen en zon haar werk transformeren. Over haar eerste kunstwerk ‘Lucht’ zegt ze: “Lucht zou je kunnen zien als het universum waaruit alles is ontstaan; de ruimte. Maar lucht is ook onze adem. Het element kan zacht en vriendelijk zijn, denkend aan een zachte bries maar net zo goed wild en onstuimig, als een woeste storm.” Element twee wordt vanaf 15 juli gepresenteerd, element drie vanaf 12 augustus en element vier vanaf 11 september.

Reserveren verplicht

Voor een veilig bezoek aan het Oude Raadhuis is het voorlopig nog nodig maatregelen in acht te nemen. In grote lijnen komen die op het volgende neer: registratieplicht via aanmelden vooraf of bij binnenkomst, houd 1,5 meter afstand en draag binnen een mondkapje. Een bezoek reserveren kan via de website van KCA en kan tijdens openingstijden via 0297-344318. De toegang is gratis. De tentoonstellingen in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 zijn iedere vrijdag, zaterdag en zondag te zien van 14.00 tot 17.00 uur.