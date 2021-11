Ep en Nel Strubbe vieren zestig jarig huwelijksjubileum

Uithoorn – Onlangs kregen Ep Strubbe en zijn vrouw Nel Strubbe-Zuidbroek bezoek van burgemeester Pieter Heiliegers van Uithoorn. Aanleiding voor zijn bezoek was het 60-jarig huwelijksjubileum van het echtpaar. Nel uit Mijdrecht en Ep uit de Waver wonen al 58 jaar in Uithoorn. Nel Strubbe heeft onder andere gewerkt als koffiejuffrouw bij de gemeentewerf en Ep was buschauffeur. “We hebben drie kinderen,” vertelt het diamanten paar aan de burgervader. “En vorig jaar kregen we er een kleinkind én een achterkleinkind bij.” Burgemeester Heiliegers vindt het prachtig om de verhalen te horen. “En om te zien dat mensen zo lang gelukkig met elkaar zijn!”

(Het echtpaar Strubbe en burgemeester Heiliegers. De foto werd genomen kort voordat het ‘anderhalve-meteradvies’ weer inging. Foto: gemeente Uithoorn)