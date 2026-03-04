Effectief KDO straft naïef Nicolaas Boys af

De Kwakel – Wat voor Nicolaas Boys begon als een middag vol controle en vertrouwen, eindigde in een wedstrijd die vooral herinnerd zal worden om de effectiviteit van KDO. De Nieuwveners leken in de openingsfase geen last te hebben van de winterdip, waarin ze de laatste weken waren beland, maar kregen uiteindelijk opnieuw hard de cijfers om de oren: 6-2. De ploeg van René Ras startte sterk en overtuigend. In de eerste twintig minuten dicteerden de Boys het spel. Ze zetten hoog druk, dwongen KDO tot fouten en creëerden zelf de eerste grote mogelijkheden. De vroege voorsprong, via een harde lage treffer van Sven Hoogervorst na een gemiste voorzet van de thuisploeg, was dan ook verdiend. In die fase leek er weinig aan de hand.

Onzekerheid

Toch sloop er gaandeweg onzekerheid in het spel van de Nieuwveners. Ze probeerden telkens voetballend onder de druk vandaan te spelen, maar dat bleek tegen de scherpe voorhoede van KDO een riskante aanpak. Een bijna-eigen doelpunt en een bal op de lat waren de eerste waarschuwingen. De gelijkmaker volgde al snel: Fabian Hofmeester tikte een afgemeten voorzet van dichtbij binnen. Vanaf dat moment kantelde het duel definitief. Nicolaas Boys verloor de grip, KDO rook bloed en bleek dodelijk in de afronding. Van Rijn kopte de 2-1 binnen nadat Bodt nog redding had gebracht op de eerste inzet, en vlak voor rust schoot dezelfde Van Rijn van afstand schitterend raak. Waar de Boys een sterke start hadden gehad, stonden ze bij rust toch met 3-1 achter.

Wissels

Met twee wissels probeerde Ras na rust het initiatief terug te pakken. Dat leek even te lukken, want al vroeg kopte Mike van der Aar de 3-2 binnen en gloorde er weer hoop. Maar een discutabele situatie, waarin de Boys op een fluitsignaal rekenden, werd fataal: de scheidsrechter liet doorspelen en Hofmeester maakte zijn tweede doelpunt van de middag. Die 4-2 bleek het breekpunt. Nicolaas Boys wilde nog wel, maar de overtuiging leek weg. KDO speelde volwassen, loerde op de counter en maakte dankbaar gebruik van de ruimte die ontstond. Roy de Jong kopte vrij de 5-2 binnen en Hofmeester tekende met zijn derde goal voor de 6-2 eindstand.

Op de foto: Effectief KDO straft naïef Nicolaas Boys af. Foto: aangeleverd.