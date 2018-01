Eerste zege voor dammers K&G

De Kwakel – De beer is los, verzuchtte de teamleider van het eerste team van damclub Kunst en Genoegen. Dat deed hij maandagavond in Haarlem na de beslissende remise van Wim Konst. Wim stelde daarmee een 3-5 zege veilig voor zijn team, hard nodig na de eerste twee wedstrijden dik verloren te hebben. De laatste plaats in de hoofdklasse is nog niet verlaten, maar de moed zit er weer in.

Tegenstander HDC was nog ongeslagen, de club had al haar drie wedstrijden gelijkgespeeld en ging zonder vrees de strijd aan tegen de Kwakelaars. Op het kopbord waren er snel verwikkelingen, Wim Keessen ging het gevecht niet uit de weg. Op bord twee koos Adrie Voorn voor wat behoudender spel, wat al redelijk snel tot een puntendeling resulteerde. Vervolgens wist Wim Keessen beslissend voordeel te halen, een overmacht eindspel liet zijn tegenstander zich niet bewijzen, hij gaf snel op, 1-3 tussenstand. Rene de Jong had al een gelijkwaardige stand maar leek voordeel te halen uit een ‘Bertus Zethof-zet’. Bij deze zet geef je je tegenstander eerst een dam om deze vervolgens weer af te pakken voor een eigen dam.

De dam van Rene kon niet voorkomen dat zijn opponent naar de damlijn glipte, resultaat remise, 2-4 tussenstand. Al de ogen werden toen gericht op de partij van Wim Konst die goed op moest letten. Iedereen achter het bord dacht dat Wim met een plakker remise kon maken, behalve Wim En hij had het bij het goede eind, de plakker was verloren geweest! Ten koste van een schijf kon Wim naar een dam en moest zijn tegenstander nog opletten om niet te verliezen. Het werd uiteindelijk remise en een de 3-5 zege was een feit. Een goed gevoel overheerste deze avond. Over drie weken hopen de K&G-ers hun opmars voort te zetten, dan thuis tegen koploper Purmerend.