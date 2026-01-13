Eerste ontwerp kindcentrum in Zijdelwaard klaar

Uithoorn – Op de locatie van basisschool De Vuurvogel verrijst binnenkort een nieuw gebouw: een kindcentrum. Het wordt meer dan een school alleen. Onder één dak komen straks basisschool, kinderopvang Solidoe, de Internationale Taalklas (ITK), MOC ’t Kabouterhuis en jongerenwerk Gro-uP samen. Het eerste ontwerp ligt inmiddels op tafel.

Ontwerp inzien en meepraten

Maandag 22 januari krijgen omwonenden en andere belangstellenden de kans om het ontwerp te bekijken in de Buurtkamer van MFA De Scheg. De deuren staan open van 16.00 tot 17.30 uur en opnieuw van 18.00 tot 19.30 uur. Bezoekers zien hoe het gebouw en het schoolplein vorm krijgen, inclusief de buitenruimte en het groen eromheen. Gemeente en architect zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en reacties op te halen. Die opmerkingen kunnen, waar mogelijk, nog worden verwerkt in het definitieve ontwerp. Ook is er informatie over de planning van de bouw en de tijdelijke locatie van de school.

Online meekijken

Wie liever digitaal meekijkt, hoeft niet achter te blijven. Binnenkort verschijnt een filmpje met uitleg over het ontwerp, samen met een vragenformulier. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor updates via een mail naar vastgoed@uithoorn.nl of inschrijven voor de nieuwsbrief op www.uithoorndenktmee.nl/kindcentrum. Daar staat ook alle achtergrondinformatie over het plan.

De locatie van het nieuwe kindcentrum aan de Arthur van Schendellaan in Uithoorn. Foto: gemeente Uithoorn.