Eerste “Gemeentelijk Monument”-schildjes uitgereikt

Uithoorn – “Erfgoed is belangrijk voor het dorp. Het houdt de geschiedenis levend en zorgt voor saamhorigheid in de buurt.” Dat zei burgemeester Heiliegers afgelopen zaterdag op Open Monumentendag, bij de uitreiking van de “Gemeentelijk Monument”-schildjes. Directeur Isja Finaly van Vereniging Hendrick de Keyser ontving het eerste exemplaar, voor op de gevel van het woonhuis aan Thamerlaan 14 in Uithoorn. Ook andere monumenteigenaren kregen hun schildje uit handen van de burgemeester.

Burgemeester Heiliegers opende hiermee de Open Monumentendag Uithoorn/De Kwakel. “Bewaren en bekendmaken van erfgoed is een belangrijke pijler van de Cultuurnota van Uithoorn, vertelt hij. “Ons erfgoed is belangrijk: de huizen, gebouwen en de plekken vertellen een geschiedenis. Zij verbinden onze inwoners en onze bezoekers. Jongeren leren over het leven van eerdere generaties in hun woonplaats. En het maakt onze wijken en buurten fijner om in te wonen.”

Geboren

Het woonhuis aan Thamerlaan 14 is daar een mooi voorbeeld van. Het eerste ontwerp van Michiel de Klerk, grondlegger van de Amsterdamse School, stond op de lijst om gesloopt te worden. Maar na een grondige restauratie door Vereniging Hendrick de Keyser verkeert het pand nu in prachtige staat, klaar voor nieuwe huurders.

Directeur Beheer Isja Finaly vertelt. “Bij het restaureren van historische panden halen we onze kennis niet alleen uit archieven, maar ook uit gesprekken met mensen uit de buurt.” Onder de toehoorders bevonden zich dan ook de laatste bewoner voor de restauratie, en een dame die lang geleden in het huis werd geboren.

Geel, wit en blauw

Als bekroning voor het liefdevolle behoud van dit woonhuis ontvangt directeur Finaly van de burgemeester het eerste schildje -geel, wit en blauw- met daarop “Gemeentelijk Monument, gemeente Uithoorn”. Daarna krijgen ook andere aanwezige monumenteneigenaren hun schildje uit handen van burgemeester Heiliegers.

Groot succes

De Open Monumentendag Uithoorn/De Kwakel was ook dit jaar weer een groot succes. In totaal kwamen meer dan 250 mensen naar Thamerlaan 14. Honderden mensen bezochten het Fort aan de Drecht en de inmiddels geheel gerestaureerde Genieloods. En ook de andere monumenten, waaronder Geniet aan de Amstel (het oude gemeentehuis), het Spoorhuis en de Theetuin bij de Tolhuissluis in De Kwakel, deden goede zaken.

Foto: VisionQuest